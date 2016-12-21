Обама заборонив буріння нових нафтових свердловин в Арктиці

Майбутній президент Трамп, який виступає за посилення енергетичної незалежності країни, може скасувати цю заборону

Президент Барак Обама ввів постійну заборону на буріння нових нафтових і газових свердловин на великих територіях Північного і Атлантичного океанів.

Рішення було прийнято за кілька тижнів до приходу до Білого дому нової адміністрації, яка є прихильником буріння нових свердловин.

Розпорядження президента з’явилося одночасно з аналогічним рішенням канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Під його дію потрапляють 465 тисяч квадратних кілометрів акваторії біля берегів Аляски і 15 тисяч квадратних кілометрів акваторії Атлантичного океану – від Нової Англії до Чесапікської затоки.

Білий дім повідомив, що Обама скористався законом від 1953 року, яким користувалося багато інших президентів для збереження земель у «громадських цілях», до яких може відноситися також захист морів і людей від потенційної катастрофи, такої як розлив нафти.

Обраний президент Дональд Трамп обіцяє посилити енергетичну незалежність США і створювати робочі місця через збільшення видобутку викопних видів палива.

Трамп поки ніяк не відреагував на рішення Обами.

Однак Американський інститут нафти засудив указ президента, заявивши, що він «блокує розвідку на шельфі, послабить нашу національну безпеку, знищить високооплачувані робочі місця і може зробити енергію менш доступною для споживачів».

Інститут висловив надію, що Трамп скасує рішення Обами.

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