Трамп та Обама дали зрозуміти, за що вболівають на виборах у Франції

Дональд Трамп та Барак Обама вирішили не приховувати свої погляди стосовно виборів у Франції, що знову засвідчило, як по різному вони дивляться на світ.
Обидва: чинний та попередній президент наголосили, якими важливими вони вважають французькі вибори, результат яких визначиться у неділю 7 травня.
Трамп раніше схвалив головні гасла Марін Ле Пен про закриття кордонів та обмеження імміграції.
Ле Пен також скептично налаштована щодо ЄС, НАТО і готова до ближчих взаємин з президентом Росії.
Обама відверто висловився на підтримку Емманюеля Макрона, який палко підтримує Євросоюз, міжнародну торгівлю та наголошує на відмінності його принципів від позиції Путіна.
Лідер змагання за президентське крісло - Макрон подякував Обамі за висловлену підтримку і поширив відео звернення колишнього президента через Твіттер:
У відео записі Обама сказав, що вважав за потрібне висловитися, "з огляду на те, якими важливими є ці вибори" у Франції.
Схвалюючи позицію Макрона, колишній американський президент сказав, що кандидат "пропонує бачення важливої ролі, яку Франція відіграє у Європі та у світі".
Раніше новий американський президент Дональд Трамп фактично похвалив суперника Макрона - Марін Ле Пен, але він прямо не висловлював їй підтримку.
"Вона найпотужніша щодо кордонів і міцна стосовно того, що відбувається у Франції", - сказав Трамп в інтерв’ю новинній агенції Associated Press.
"Той, хто жорсткіший щодо радикального ісламістського тероризму і хто жорсткіший у питанні кордонів, досягне успіху у цих виборах", - підкреслив він.
В день убивства службовця поліції у Парижі підозрюваним ісламістом 21 квітня президент Трамп написав у Твіттері про "черговий терористичний напад" і додав, що "французький народ більше цього не терпітиме. (Це) матиме великий вплив на президентські вибори".
Попри відверту заяву щодо виборів у Франції, Барак Обама, відтоді як склав повноваження президента США, не виявляє активності в американській політиці.
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