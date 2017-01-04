Змагання між демократами і республіканцями в Конгресі за майбутнє програми медичного страхування

У середу президент Барак Обама перебуває на Капітолійському пагорбі, щоб заохочувати законодавців з Демократичної партії захистити головне досягнення його президентства – загальнодоступне медичне страхування. Там же перебуває також обраний на посаду віце-президента Майк Пенс, який спілкується із законодавцями-республіканцями про їх законодавчі плани. Вони, серед іншого, також включають питання програми медичного страхування, яку в народі часто називають «Обамакер».

Ці зустрічі підкреслюють важливі змагання у час переходу влади від Барака Обами до новообраного президента Дональда Трампа.

На першому місці порядку денного республіканців є скасування і заміна «Обамакер», заявив Пенс журналістам.

Законопроект до загальнодоступне медичне страхування Конгрес прийняв у час, коли більшість у Конгресі – в Палаті представників і Сенаті – мали демократи, а Обама був господарем Білого дому. Через два тижні, 20 січня, більшість в обох палатах матимуть республіканці, а президентом стане Дональд Трамп.

Новообраний президент заявив, що програма Обами «слабка» і надто дорога. І хоча він не подав подробиць своєї програми, яка має її замінити, він дав ясно зрозуміти, що хоче це зробити. У середу на сторінці Twitter він і далі піддає критиці програму, яку називає «провальною катастрофою».

У вівторок представник Білого дому Джош Ернест заявив репортерам, що Обама обмірковуватиме з демократами те, як запобігти спробам республіканців скасувати програму Обами.

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