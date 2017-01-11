У прощальній промові Обама назвав умови, за яких Росія та Китай зможуть зрівнятись із США

Суперники США, такі як Росія, чи Китай не зможуть зрівнятись із США за впливом у світі, якщо лише сама Америка не відмовиться від цінностей, за які виступає. Про це у своїй прощальній промові щойно виголошеній у Чикаго заявив чинний президент США Барак Обама, якого 20-го січня змінить на чолі Америки новообраний президент Дональд Трамп.



Промова носила примирливий характер та приділила значну увагу необхідності об'єднання країни розколотої після надзвичайно напружених виборів.





"Демократія не вимагає однаковості. Наші засновники сперечались та досягали компромісів, і очікували, що ми будемо чинити так само. Але вони знали, що наша демократія спирається на базове відчуття солідарності - ідею, що попри всі наші зовнішні відмінності, ми має спільну долю; ми досягаємо успіху, або ж програємо усі разом", - наголосив Обама.





"Незважаючи на те, звідки ми; ми маємо докладати більших зусиль; треба починати з думкою, що кожен наш спів-громадянин любить цю країну так само, як і ми; що вони цінують важку працю та родину так само, як ми; що їх діти наповнені такою ж цікавістю та такими ж надіями, та заслуговують на любов так само, як наші власні", - підкреслив президент США.



Обама зосередив увагу на тому, що вибіркове ставлення до інформації з боку американців, відповідно до їх політичних уподобань, відділяє їх від усвідомлення реальності.



"Багатьом з нас стало простіше сховатись у власну бульбашку, чи то у своїй громаді, чи на університетському кампусі (у коледжах США панує переважно ліберальна ідеологія, а студенти американських вишів стали рушійною силою протестів після обрання президентом Трампа - прим. ГА), чи церквах (християнська-євангелістська громада США переважно підтримала Трампа - прим. ГА) , або у вибірково вибудованих стрічках новин соціальних мереж, де нас оточують люди, які подібні до нас зовнішньо, поділяють ті самі політичні погляди, що і ми та ніколи не кидають виклик нашим умовиводам. Піднесення відвертої заполітизованості в усьому, збільшення економічної та регіональної стратифікації, розкол у ЗМІ, кожне з яких працює на специфічну аудиторію – через все це розбрат здається природнім, навіть невідворотним. А ми настільки комфортно почуваємо себе своїх штучних бульбашках, що починаємо сприймати лише ту інформацію, правдиву, чи ні, яка відповідає нашим вже сформованим думкам, замість того, щоб будувати наші думки на фактах", - розповів Обама про розкіл у суспільстві США.





"Цей тренд загрожує нашій демократії. Політика - це битва ідей; в ході здорової дискусії, ми формулюємо різні пріоритети та шляхи їх досягнення. Але, якщо ми не будемо спиратись на спільну платформу фактів; якщо не будемо готові сприймати нову інформацію та визнавати аргументи наших опонентів, якщо не будемо віддавати належне науці та логіці, ми і надалі будемо говорити до одне одного, а не один з одним, то не буде ні базових принципів з якими ми всі погоджуємося, ні компромісів", - привернув увагу президент США.



Обама також наголосив на необхідності подолати соціальну нерівність, забезпечити доступ до освіти та соціальні гарантії для громадян.





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