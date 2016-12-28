Зволікання Обами щодо Росії названо "найслабшим рішенням" за всі 8 років при владі

Ще санкції проти Росії? А чому б не почекати до 19-го січня

Зволікання Барака Обами із запровадженням санкцій щодо Росії у відповідь на її втручання у вибори у США є його найслабшим політичним рішенням за весь час перебування на чолі США. Таку думку у Twitter висловив відомий американський політичний експерт Ян Бреммер президент аналітичної компанії Eurasia Group.

"Те, що Обама готує санкції проти Росії за кібер атаки у ході виборів президента у США менше ніж за місяць до відходу з посади є його найслабшим політичним рішенням за 8 років", - відзначив Бреммер у Twitter.

"Ще санкції проти Росії? А чому б не почекати до 19-го січня (останній день перебування Обами на посаді президента США - прим. ГА)?", - твітував Бреммер.

Аналітик також відзначив, що останні заходи Барака Обами на чолі Білого дому мають хіба що символічне значення.

"Голосування у Радбезі ООН проти Ізраїлю, зустріч з прем'єром Японії у Перл-Гарбор, санкції проти Росії за хакерські атаки - останні дні Обами на посаді наповнені символізмом, але не більше", - відзначив Бреммер.

Дивіться також: Український ІТ-спеціаліст знайшов своє покликання в американській індустрії "кібербезпеки"