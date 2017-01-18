Обама назвав вторгнення Росії до Криму, України кульмінацією антиамериканізму Путіна

На Україну зазіхнула, використавши силу, Росія. Це не ми так вирішили. Це оцінка усієї міжнародної спільноти

Між Україною та Росією інсують тісні історичні зв'язки і США хотіли би позитивних відносин між обома країнами, але у питанні санкцій Америка захищає суверенітет України, як незалежної країни та обстоює базові принципи на яких ґрунтується міжнародний порядок. Про це у ході своєї останньої прес-конференції на посаді президента США заявив Барак Обама.

"Конструктивні відносини Вашингтона та Москви відповідають інтересам США та світу", - відзначив Обама.

Президент США наголосив, що докладав зусилля, щоб сприяти Росії на початку свого президентства, але ситуація змінилась після повернення до влади у Росії Володимира Путіна.

"Підхід (Росії) до міжнародної політики, здається, ґрунтується на думці, що будь-що, що роблять США шкодить Росії, і цьому необхідно протидіяти", - наголосив Обама.

Підхід (Росії) до міжнародної політики, здається, ґрунтується на думці, що будь-що, що роблять США шкодить Росії, і цьому необхідно протидіяти

Президент США наголосив, що відносини між країнами ускладнились внаслідок повернення Москви до ворожого ставлення до США, яке спостерігалось під час Холодної війни.

"Кульмінацією стало вторгнення Росії до Криму та частин України", - відзначив Барак Обама.

"Ми наклали санкції не через ядерні озброєння, а на захист незалежності суверенітету окремої країни. На Україну зазіхнула, використавши силу, Росія. Це не ми так вирішили. Це оцінка усієї міжнародної спільноти. Росія надалі окупує територію України та втручається в українських справи та підтримує своїх військових маріонеток, які порушують міжнародні норми", - підкреслив Обама.

"Я повідомив росіянам, що щойно вони припинять це, санкції буде знято", - відзначив Обама.

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