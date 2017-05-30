Колишній диктатор Панами Мануель Нор’єга помер у віці 83 років

Помер колишній диктатор Панами Менуель Нор’єга, правління якого було позначене корупцією і насильством. Йому було 83 роки.

Нинішній президент Панами Хуан Карлос Варела заявив у Twitter, що смерть Нор’єги «закриває розділ у нашій історії» і що його родина заслуговує на похорон у спокої.

Нор’єга перебував у лікарні, видужуючи після кількох операцій, пов’язаних з усуненням раку мозку на початку цього року.

Перед переведенням під домашній арешт, щоб підготуватися до операції, Нор’єга був ув’язнений за звинуваченням у корупції і вбивстві опонентів під час свого правління від 1983 до 1989 року.

Нор’єгу було усунуто від влади після вторгнення в Панаму американських військ у 1989 році, після чого він перебував у в’язниці в США за звинуваченням у торгівлі наркотиками. Опісля він був ув’язнений у Франції за відмивання грошей. До Панами повернувся у 2011 році для продовження терміну ув’язнення.

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