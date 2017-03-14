Відправка миротворців до України може отримати підтримку в ООН - екс-посол США в ОБСЄ

Місія ОБСЄ в Україні повідомила, що протягом доби на східній Україні було здійснено понад 1000 пострілів. Про це йдеться на веб-сайті організації.
Мандат моніторингової місії ОБСЄ у східній Україні спливає 31 березня цього року. Чи є сенс її продовжувати у тому вигляді, якою вона є зараз, про це журналісти "Голосу Америки" запитали колишнього посла США в ОБСЄ Даніеля Баєра.
Можливо, варто збільшити розмір місії. Але я б не змінював існуючі механізми.
«Я думаю, що засобів і ресурсів не буває замало. Особисто я б не ризикував надто змінювати мандат організації. Можливо, варто збільшити розмір місії. Але я б не надто змінював існуючі механізми тому, що це й так достатньо вражаюча операція, адже вони починали з нічого, а тепер у зоні бойових дій працює до тисячі спостерігачів і допоміжного персоналу», - сказав колишній посол США в ОБСЄ.
Водночас Даніель Баєр розповідає, що покращити роботу ОБСЄ в Україні можливо: «Для мене це підпадає під категорію «якщо це не повністю знищене, це можна виправити. І якщо треба якісь конкретні інструменти – треба їх розробити. Але не варто забирати те, що й так непогано працює й виконує свої завдання, і наражати на небезпеку увесь результат».
У зоні бойових дій працює до тисячі спостерігачів і допоміжного персоналу
Він також не виключає появи у східній Україні нової міжнародної місії: «Якою може бути роль додаткової місії у випадку припинення вогню, - розмірковує дипломат. - Вона може сприяти збереженню режиму тиші, зміцнюючи довіру й допомагаючи встановленню миру в регіоні. Знаєте, ймовірно, це буде вважатись позитивним кроком».
Позитивним та політично можливим кроком називає можливу миротворчу місію в Україні.
«Я не думаю, що треба виходити із позиції, чи політично це можливо, тому що уряди більшості країн завжди казатимуть, що це неможливо. Але це неправда. Щиро кажучи, якби у мене була пряма лінія із Вашингтоном у лютому 2014, і я б сказав їм, що ми відправимо до України місію розміром у тисячу людей, мені б сказали, що цього не станеться. Але це сталось. І участь у місії беруть не лише американці, ми співпрацюємо із 56 державами. Я вважаю, що ми не повинні дозволяти політиці чинити перешкоди, але ми маємо розуміти політичну кон’юнктуру», - сказав Баєр.
Дипломат упевнений, що в ООН можливо проголосувати за миротворчу місію для України. Для цього, каже Баєр, потрібно знайти аргументи, як переконати Росію віддати за це рішення свій голос.
«Нам необхідно було б зрозуміти, як пояснити цінність такої місії, щоб Російська Федерація підтримала її. Люди казатимуть, що це неможливо. Я не думаю, що це неможливо. Але я думаю, що це непросто, і ми повинні усвідомлювати усі виклики. Йдеться не лише про безпосередні проблеми у зоні бойових дій, а й про політичні виклики», - зазначив колишній посол США в ОБСЄ.
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