Сукня української дизайнерки засвітилась на White House Correspondents' Association Dinner

Для щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому (White House Correspondents' Association Dinner) американська репортерка телеканалу CNN Мішель Козінськи обрала золотаву сукню від української дизайнерки Олени Даць.

«Дякую українській дизайнерці Олені Даць за її неймовірний талант і артистизм», «Я люблю тебе, Олено Даць!», - написала Козінськи у своєму мікроблозі Твіттер.

Це вбрання вона придбала під час грудневого показу сучасних вишиванок від українських дизайнерів, який пройшов у Вашингтоні у грудні.

Мішель Козінськи – провідний репортер телеканалу CNN, вона висвітлює діяльність Державного департаменту США

Співорганізатор заходу Ірина Мазур розповідає: «Після показу Мішель захотіла подивитися сукні українських дизайнерів, приміряла кілька. Їй сподобались вбрання від Роксолани Богуцької та бренду «Рута», але вона планувала купити сукню не в етно-стилі, а в стилі модерний шик. Вона полюбляє чіткі лінії та мінімалістичний дизайн. Коли Мішель вдягнула цю золоту сукню від Олени Даць, всі ахнули!»

Ірина Мазур каже, що хоча вбрання виглядає легким і шовковим, насправді дуже важке, адже зроблене зі сплетеної металевої нитки й має довгий шлейф. Коштувала вона $700.

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Колекцію золотавих суконь Олена Даць представила торік у Парижі. Свої роботи вона характеризує як «європейський стиль з українською душею», «комбінацію глибоко українських традицій з відображенням сучасного життя».

Раніше вбрання від цієї дизайнерки для себе обирали Шерон Стоун, Джессіка Кларк і Наталія Рамос.

Мішель Козінськи – провідний репортер телеканалу CNN, вона висвітлює діяльність Державного департаменту США. Раніше, за адміністрації Барака Обами, висвітлювала події у Білому домі. До того була спеціальним кореспондентом NBC в Лондоні. За роботу для цього телеканалу під час висвітлення президентських виборів 2008 року вона отримала найпрестижнішу теленагороду США Emmy Award.

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