Екс-посол США здивувався, що українці досі переконані у корумпованості влади, бізнесу

Чимало українців досі переконані, що корупція лишається провідною проблемою на всіх рівнях. У цьому є певна іронія...

Справа нардепа Онищенка попри, як здається, слабку доказову базу звинувачень з боку нардепа-втікача на адресу президента України, надалі тяжітиме над Україною, адже підкріплюється переконанням багатьох громадян, що корупція лишається проблемою на усіх рівнях суспільства. Про це пише колишній посол США в Україні Джон Гербст на сайті аналітичного центру "Атлантична рада".

Гербст відзначає, що скандал довкола Онищенка відвертає увагу від низки важливих кроків України на шляху боротьби із корупцією. Відтак, якщо звинувачення з боку Онищенка буде розвінчано це може стати позитивним фактором для борців з корупцією, чия робота нібито не отримує належного визнання з боку українців.

"... Чимало українців досі переконані, що корупція лишається провідною проблемою на всіх рівнях. У цьому є певна іронія...бо Україна стала свідком двох важливих кроків у боротьбі проти корупції протягом останніх двох місяців, а президент та прем'єр-міністр заслуговують на визнання за обидва ці кроки", - заявив екс-дипломат, говорячи про запровадження електронних декларацій та націоналізацію "Приватбанку".

"Ймовірно провідною завадою спрямованим проти корупції зусиллям в Україні є тісні контакти між великим бізнесом та високопосадовцями. Вважається, що кожен на певному етапі брав участь у сумнівних оборудках; влада не бажає переслідувати корумпованих бізнесменів, тому що ті можуть розповісти про порушення з боку влади. Це і намагався зробити Онищенко. Якщо він не спроможеться, це може заохотити тих, хто бореться проти корупції", - пише Гербст.

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