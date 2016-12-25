Обама безсилий проти Росії та Китаю і відігрався на Ізраїлі - оглядач про Резолюцію ООН

Обама безсилий щодо Китаю, який постійно посилюється, хижої Росії та охопленого вогнем Близького Сходу. Тому він вмазав по Ізраїлю - просто тому, що може. Ганьба

Після підтриманого США голосування по резолюції Радбезу ООН, яка закликала Ізраїль припинити «побудову поселень на окупованій палестинській території» президента Обаму звинуватили в упередженості щодо Ізраїлю та навіть спробі відігратись на цій країні за власну слабкість проявлену щодо Китаю та Росії.

В останньому чинного президента США звинуватив колумніст видання Bloomberg View Елі Лейк.

"Обама безсилий щодо Китаю, який постійно посилюється, хижої Росії та охопленого вогнем Близького Сходу. Тому він вмазав по Ізраїлю - просто тому, що може. Ганьба", - написав Лейк у Twitter.

Журналіст також заявив, що Обама персонально відповідальний за те, що підтримка Ізраїлю перестала бути позицією, яку одностайно підтримувати Демократична та Республіканська партії у Конгресі США.

"Чимало демократів, які мають єврейське коріння, або сповідають їдаїзм кажуть мені приватно, що вони обурені та соромляться Обами та державного секретаря Керрі", - додав Лейк у Twitter.

Під час вчорашнього розгляду Радою Безпеки резолюції, яка закликала Ізраїль припинити «побудову поселень на окупованій палестинській території», Сполучені Штати стрималися від голосування. Позиція США дозволила 14 іншим країнам-членам Ради Безпеки одностайно прийняти резолюцію, яку в палаті прийнято гучними оплесками.

Реакція на це рішення була негайною і неоднозначною.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що «Ізраїль розраховує на співпрацю з новообраним президентом Трампом і зі всіма нашими приятелями в Конгресі, як республіканцями, так і демократами, щоб запобігти шкідливим наслідкам цієї абсурдної резолюції».

Трамп уже обіцяв зміни в ООН, коли він прийде до влади. «Справи будуть іншими після 20 січня, написав він у «Твіттері», маючи на думці дату інавгурації.

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