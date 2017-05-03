Уряд України стає більш відкритим та підзвітним. Україна піднялась з 54-го на 24-те місце у рейтингу відкритості даних Global Open Data Index, розділивши це місце з Австрією та Словенією і залишивши позаду Польщу (27-ме місце) та значно випередивши Росію (34-те місце).

Рейтинг зафіксував вагомий прогрес в реформуванні історично дуже корумпованої та втаємниченої сфери – державних закупівлях. Завдяки використанню системи електронних закупівель ProZorro, відкритість інформації в цій сфері зросла з 45% до 85%. "Україна посіла 24-те місце в рейтингу Глобальної відкритості даних. Разом з Австрією. Величезний успіх порівняно з №54 минулого року. Вітання ProZorro", - твітує посол України в Австрії Щерба.

Згідно з рейтингом, інформація про державний бюджет та реєстри підприємств є повністю відкрито. Це відбулось не в останню чергу завдяки запиту від громадськості на більшу підзвітність уряду. За останній рік було запроваджено портал відкритих даних, відкрито більшість реєстрів, Україна приєдналась до до міжнародної Хартії відкритих даних та затвердила відповідну дорожню карту розвитку відкритих даних, йдеться у повідомленні прем’єр-міністра Гройсмана на Фейсбуку.

Не дивно, що найнижчий рівень відкритості даних Україна продемонструвала в рейтингу відкритості інформації про власність на землю. Створення прозорого кадастру є необхідною передумовою проведення земельної реформи, яка б найкращим чином слугувала інтересам селян і допомогла б залучити кошти для розвитку сільського господарства.

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