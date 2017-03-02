Опра Вінфрі – перша жінка-президент США?

Американська телеведуча й кіноактриса Опра Вінфрі більше не виключає своєї участі в президентських виборах в США.

Про це пише The Washington Post.



У виданні йдеться, що в інтерв'ю кореспонденту телеканалу Bloomberg Дейвиду Рубенстіну Опра Вінфрі заявила, що результат президентських виборів у листопаді відкрив для неї нагоду задуматися про можливості висунути власну кандидатуру в президенту, незважаючи на відсутність у неї політичного досвіду і відповідних знань.

63-річна Опра, яка на листопадових президентських виборах у США підтримувала демократку Гілларі Клінтон, раніше негативно відповідала на будь-які запитання щодо можливих політичних амбіцій.



Однак тепер вона натякнула, що її позиція вже не така категорична.



«Я ніколи навіть не розглядала подібну можливість», - сказала вона, відповідаючи на запитання про участь у виборах.



Рубенстін, явно вказуючи на Дональда Трампа, проте не називаючи його імені, зауважив: «Ясно, що не потрібно мати досвіду в уряді, щоб бути обраним на посаду президента».



«Ось і я так думала, - продовжила Опра. - Я думала: ’О, Боже, у мене немає досвіду, я недостатньо багато знаю’. А тепер я думаю: ’О!’ ...».

Чи може саме ’О!’ стати гаслом президентської передвиборчої кампанії у 2020 році? Бували ж і більш дивні речі, так що, хто знає? Поживемо - побачимо!

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