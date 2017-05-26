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Європейські сусіди цікавляться подіями в Україні, але вразливі для російської пропаганди – IRI

  • Голос Америки

«В самому серці Європи є тенденції до послаблення підтримки основоположних трансатлантичних установ, як НАТО, та до більшої вразливості для впливу Росії», - йдеться в повідомленні аналітичного центру США International Republic Institute за результатами опитування проведеного IRI в Чехії, Угорщині, Польщі та Словаччині.

«Життєво важливо для США визнавати загрози, які становить зростання впливу Росії в Європі, що може підірвати основоположні засади трансатлантичного миру та безпеки», - прокоментував результати опитування директор IRI по Європі Ян Суротчак.

«Стурбований результатами опитування IRI про вразливість країн Вишеградської четвірки до російських оповідей та дезінформації», - твітує Джеймі Кірчик, дослідник Foreign Policy Initiative.

Більшість респондентів усіх чотирьох країн підтримують нейтралітет до НАТО та Росії (Словаччина: 73%, Чехія – 61%, Угорщина – 58%, та Польща – 53%). 75% словаків вважають, що Росія може бути партнером з безпеки, 59% чехів та 54% угорців, а також 35% поляків.

Опитування виявило велику зацікавленість населення країн Вишеградської четвірки подіями в Україні. 72% словаків, 68% чехів та поляків та 65% угорців цікавляться ситуацією в Україні. В той же час, опитування вказало на впливовість російської дезінформації. Наприклад, в Словаччині 38% читачів, які беруть інформацію з різних джерел, а не тільки провідних медіа, зазначили, що вони не вважають, що Росія провадить дезінформацію і ще 38% таких читачів не турбувало, що Росія фінансує ЗМІ, які вони читають.

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