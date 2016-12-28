Корупція при приватизації держпідприємств в Україні має плюси - думка експерта

Держпідприємства України живуть за рахунок субсидій і керуються сірими кардиналами. Держава має позбутись їх, щоб очиститись

Разова корупція при приватизації державного підприємства є кращим за постійну корупцію, яка має місце на підприємствах, що перебувають у державній власності. Про це у Twitter заявив відомий економіст Андерс Аслунд, експерт аналітичного центру Atlantic Council, коментуючи повідомлення про плани уряду України здавати Одеський припортовий завод в оренду.

"Держпідприємства України живуть за рахунок субсидій і керуються сірими кардиналами. Держава має позбутись їх, щоб очиститись", - заявив Аслунд.

"Держвласність = постійна корупція; приватизація = це можливо одна корупційну оборудка. Це значно краще", - наголосив Аслунд.

(Державі) варто сфокусуватись на покращенні керування 100 найбільшими держпідприємствами. Менші - можна ізлювати у структурі подібній до тих, які застосовуються для оцінки здоров'я банків, та розібратись

Аслунд також наголосив, що державі не по кишені годувати корупцію на майже 2 тисячах держпідприємств та закликав до проведення швидкої приватизації.

"Я вважаю неприпустимим зберігати повально корупцію на 1 850 держпідприємства. Розпродайте спочатку нічого не варті руїни!", - закликав Аслунд.

В дискусію із Аслундом вступив Ерік Гонтз (Erik Hontz), менеджер програм Євразії у Center for International Private Enterprise, який входить до складу Національного фонду сприяння демократії США.

Гонтз наголошує, що приватизації має передувати створення механізмів запобігання корупції та аудит держпідприємств (який дозволить визначити, які підприємства реально "нічого не варті"). Натомість пришвидшена приватизація, на думку Гонтза, сприяє корупції.

"І що пришвидшена приватизація зробила у Росії?", - питає Гонтц.

"З огляду на зростання популізму в Україні, чи ви дійсно вважаєте, що зараз найкращий час, щоб ті, кого вважають інсайдерами (наближені до влади бізнесмени - прим. ГА) отримали дуже вигідні угоди щодо державного майна? ", - відзначив Гонтцз.

"(Державі) варто сфокусуватись на покращенні керування 100 найбільшими держпідприємствами. Менші - можна ізлювати у структурі подібній до тих, які застосовуються для оцінки здоров'я банків, та розібратись", - відзначив Гонтц.

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