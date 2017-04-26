Держдеп: ОБСЄ має провести повне і прозоре розслідування загибелі американця на Донбасі

Розслідування повинно вести ОБСЄ, так як необхідно «точно знати, що сталося»





У вівторок виконуючий обов'язки речника Державного департаменту Марк Тонер, відповідаючи на запитання, чи не покладається провина на Росію за загибель американського громадянина, який виконував функції медика ОБСЄ в Україні, знову нагадав, що США закликають провести ретельне розслідування інциденту.



На думку Держдепартаменту, очолити розслідування повинна місія ОБСЄ, так як необхідно «точно знати, що сталося».



«Не можна вибачити. Те, що відбулося ще раз показало, в яких небезпечних умовах змушена працювати моніторингова місія, - сказав Тонер. - Не кажучи вже про наявність протипіхотних мін, і інших проблем, включаючи обмеження доступу, загрози і насильство».



США закликають Росію використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб дозволити ОБСЄ провести своєчасне, повне і прозоре розслідування події, - заявив Тонер.



«В даний час ми аналізуємо факти і обговорюємо кроки, які необхідно зробити», - сказав він.

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