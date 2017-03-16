ОБСЄ на рік продовжила місію в Україні

Роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжено до кінця березня 2018 року
Про це повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.
Постійна рада ОБСЄ в четвер прийняла рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на один рік - до 31 березня 2018 року.
Це рішення встановлює бюджет місії в сумі 105,5 млн на період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року.
Постійна рада ОБСЄ є одним з основних регулярних органів прийняття рішень ОБСЄ, що об'єднує представників усіх 57 держав-учасниць організації.
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