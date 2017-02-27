Російським хакерам приписали скандал на церемонії вручення "Оскара"

Американський консервативний оглядач та ведучий каналу Fox News Ерік Боллінґ жартом припустив, що скандал, який виник із врученням "Оскара" за найкращу стрічку, став результатом втручання російських хакерів.

"Демократична партія США закликає спецслужби розслідувати ситуацію. Російські хакери втрутились у церемонію вручення "Оскарів", - твітнув Боллінґ у понеділок.

Боллінґ є автором книги "Прокидайся, Америко", яку влітку 2016-го року розхвалив Дональд Трамп, який на той час був кандидатом у президенти США.

Як відомо, під час церемонії вручення премії Американської кіноакадемії, ведучі помилково вручили статуетку за найкращий фільм стрічці "Ла-Ла Ленд", але пізніше просто на сцені помилку було виправилено - переможцем насправді стала стрічка "Місячне сяйво". Інцидент назвали найбільшим "ляпом" в історії премії.

У ході церемонії неодноразово згадували президента США Дональда Трампа, а один із ведучих комедіант Джиммі Кіммел просто зі сцени запитав президента у Twitter, чи той стежить за шоу.

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