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Освітня реформа: розвивати таланти чи зрівнювати можливості? – дискусія в США

  • Голос Америки

Посадовці проголошують освітню реформу як основний пріоритет в Україні для того, щоб утримати таланти всередині країни та розвивати економіку. Інвестиції в людські ресурси як головний рушій світового економічного зростання обговорювалися і на цьогорічних зборах Світового банку та МВФ в Вашингтоні.

«Ми не знаємо, що принесе нам нова хвиля індустріалізації та технічний прогрес. Створення цінності зміниться, потрібні будуть нові навички та вміння. Тому необхідна буде система освіти, яка може швидко відповідати на такі виклики і охопити все населення» - сказав Вільям Малоні, головний економіст Світового банку з питань фінансування та інституцій в ексклюзивному інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

Якщо ми подивимось на освітню систему Сингапура – вони найбільше інвестують в тих дітей, які найбільше відстають
Головний економіст Світового банку Пол Ромер

Однак традиційний наголос на підтримці талановитих дітей замінюється на пріоритетність забезпечення ширшого доступу до освіти. «Якщо ми подивимось на освітню систему Сингапура – вони найбільше інвестують в тих дітей, які найбільше відстають. Таким чином досягається мета рівності, і вони віддані цій меті аж до старшої школи, - щоб всі були на єдиному рівні, вони не хочуть, щоб діти відставали тільки через те, що вони не знають чогось з програми минулого року. Це виправдане і з огляду на рівність і забезпечує вищу віддачу на інвестиції до шкільної системи» - сказав головний економіст Світового банку Пол Ромер.

Дивіться також: Нью-Йорк впроваджує програму безкоштовної освіти у коледжах штату

Нью-Йорк впроваджує програму безкоштовної освіти у коледжах штату. Відео
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