Освітня реформа: розвивати таланти чи зрівнювати можливості? – дискусія в США

Посадовці проголошують освітню реформу як основний пріоритет в Україні для того, щоб утримати таланти всередині країни та розвивати економіку. Інвестиції в людські ресурси як головний рушій світового економічного зростання обговорювалися і на цьогорічних зборах Світового банку та МВФ в Вашингтоні.

«Ми не знаємо, що принесе нам нова хвиля індустріалізації та технічний прогрес. Створення цінності зміниться, потрібні будуть нові навички та вміння. Тому необхідна буде система освіти, яка може швидко відповідати на такі виклики і охопити все населення» - сказав Вільям Малоні, головний економіст Світового банку з питань фінансування та інституцій в ексклюзивному інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки».

Якщо ми подивимось на освітню систему Сингапура – вони найбільше інвестують в тих дітей, які найбільше відстають

Однак традиційний наголос на підтримці талановитих дітей замінюється на пріоритетність забезпечення ширшого доступу до освіти. «Якщо ми подивимось на освітню систему Сингапура – вони найбільше інвестують в тих дітей, які найбільше відстають. Таким чином досягається мета рівності, і вони віддані цій меті аж до старшої школи, - щоб всі були на єдиному рівні, вони не хочуть, щоб діти відставали тільки через те, що вони не знають чогось з програми минулого року. Це виправдане і з огляду на рівність і забезпечує вищу віддачу на інвестиції до шкільної системи» - сказав головний економіст Світового банку Пол Ромер.

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