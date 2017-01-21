Вибух бомби на ринку в Пакистані убив щонайменше 20 людей

У результаті сильного вибуху на ринку в північно-західному районі Пакистану загинуло щонайменше 20 людей і понад 40 отримали поранення.

Вибух стався в суботу вранці в Парачінарі, адміністративному центрі племінного району Куррам, що межує з Афганістаном.

На початку розслідування офіційні особи висловили припущення, що вибуховий пристрій заховано у мішок. Вибух стався в час, коли на ринку було багато покупців.

Рятувальники і місцевий законодавець Саджид Гусейн Турі заявили репортерам, що кількість жертв імовірно зростатиме, тому що багато людей отримали серйозні поранення.

Вертольоти пакистанської армії також взяли участь у транспорті поранених цивільних з віддаленого прикордонного району до лікарень у Пешаварі.

Представник антиурядового угруповання пакистанський Талібан взяв відповідальність за те, що названо самогубною атакою, яка мала бути відплатою за вбивства їх ув’язнених членів у результаті спровокованих сутичок з поліцією.

Куррам є частиною семи напівавтономних федерально адміністрованих племінних районів уздовж кордону з Афганістаном.

Племінні райони довгий час служили пристановищем для місцевих та іноземних екстремістів, але офіційні особи кажуть, що в результаті недавніх військових операцій з них назагал усунуто екстремістів.

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