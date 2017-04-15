Північна Корея продемонструвала свої балістичні ракети та іншу військову техніку

КНДР продемонструвала свою військову техніку на параді у суботу, присвяченому щорічному святкуванню "Дня Сонця" - 105-ї річниці від дня народження засновника країни Кім Ір Сена.

Солдати пройшли маршем площею, а лідер КНДРКім Чен Ин спостерігав за демонстрацією танків, систем залпового вогню та інших видів зброї.

Аналітики вважають, що деякі продемонстравані ракети є новими типами міжконтинентальних балістичних ракет, в тому числі твердопаливні ракети, призначені для стрільби з підводних суден, що робить їх важкими для виявлення.

Також, на думку аналітиків, були продемонстровані ракети середнього класу, досить потужні для того, щоб досягти авіабази США на острові Гуам, а також нові ракети середьного класу на твердому паливі, які можуть бути запущені з наземних мобільних пускових установок, які також буде важко виявити до того, як вони будуть запущені.

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Під час параду були також задіяні військові літаки, що пролетіли над площею Кім Ір Сена, де проходили урочистості.

Напередодні Північна Корея виступила з низкою заяв, у яких пригрозила Сполученим Штатам та їхнім союзникам у регіоні, в першу чергу Південній Кореї, випереджувальними ударами в разі, як заявили у Пхеньяні, продовження американських «провокацій».

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