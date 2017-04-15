Американські вчені випробовують технологію, за допомогою якої паралізовані люди зможуть рухатися

Американські вчені випробовують технологію, яка у майбутньому може кардинально змінити життя паралізованих людей, і вже мають позитивні результати. За допомогою цього революційного методу лікування, повністю паралізований чоловік вперше за вісім років зміг самостійно поїсти.

Вісім років тому Білл Кошевар потрапив в аварію на велосипеді, отримав важку травму хребта і лишився паралізованим від плечей вниз.

Однак сьогодні він самостійно їсть картопляне пюре і п’є каву. Зробити це Біллу вдалося завдяки новітнім технологіям, - розповідає Роберт Кеш, декан факультету біомедичної інженерії приватного університету в Огайо. «Вперше ми імплантували електроди у мозок людини і систему ФЕС», - каже Керш.

Якщо у когось пошкоджений хребет, його загалом нормальний мозок, фактично, від’єднаний від решти тіла

ФЕС – функціональна електрична стимуляція – метод, що використовує електричні струми для активізації нервів. Медики підшили Біллу 36 електродів у верхню і нижню частини правої руки, щоби стимулювати м’язи у лікті та плечі. Але це лише одна частина складної операції. Інша – активізувати роботу мозку.

«Якщо у когось пошкоджений хребет, його загалом нормальний мозок, фактично, від’єднаний від решти тіла», - каже дослідник Лей Гокберґ​.

Співавтор досліджень Лей Гокберґ пояснює, що за допомогою комп’ютера, вчені активізують ту частину мозку, яка відповідає за рухи м’язів у руці. Хірургічно вживлені електроди на поверхні моторної кори мозку передають нервові імпульси у вигляді електричних сигналів, які дослідники можуть записувати.

«Ми змогли розшифрувати активність мозку і занести ці команди в систему електростимуляції, тому Білл зміг дотягнутися і підняти чашку власною рукою», розповідає Гокберґ​.

Білл вважає свою участь в експерименті неймовірним досвідом. «Так, я паралізований. Але моє життя не зупинилося, тому що у мене травма», - каже він.

Декан факультету біомедичної інженерії приватного університету в Огай Роберт Керш каже: «Ми налагодили зв’язок у травмованому хребті. Тепер, Білл може силою думки змусити руку рухатися».

«Мій батько запитав: «Чи дійсно я хочу через це пройти? Я відповів: Так. Комусь треба брати участь у таких дослідженнях. Якщо ніхто не буде проводити дослідження нічого не станеться», - ділиться пацієнт.

Досвід Білла у цих дослідженнях повинен допомогти дослідникам та інженерам створювати та розвивати технологію, яка полегшить життя паралізованих людей у майбутньому.​ «Тепер ми можемо сказати світові, що можливо відновити зв’язок мозку з рухами руки», каже Білл.​

У рамках дослідження цієї технології вчені також продемонстрували здатність паралізованих людей управляти курсором на екрані комп’ютера або маніпулятором.

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