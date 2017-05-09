Білий дім вдруге відстрочив зустріч на тему Паризької угоди про кліматичні зміни

У вівторок Білий дім вдруге відстрочив важливу зустріч про те, чи Сполучені Штати повинні вийти з Паризької угоди про кліматичні зміни. Ця угода мала підтримку колишнього президента Барака Обами.

Під час довгої кампанії за Білий дім Дональд Трамп обіцяв скасувати участь США в цій угоді, яку підписали 196 країн, але після перемоги на виборах почав вагатися.

Помічники президента кажуть, що Трамп винесе рішення щодо того, чи дотримуватися умов угоди з 2015 року для скорочення викидів в атмосферу парникових газів, щоб обмежити глобальне потепління, включно з обіцянкою про скорочення забруднення навколишнього середовища протягом наступного десятиліття. Рішення в цій справі, можливо, буде винесене перед тим, як президент Трамп відбуде на саміт лідерів семи провідних економік світу, що відбудеться наприкінці травня на Сицилії.

Сполучені Штати, після Китаю, є другим найбільшим у світі забруднювачем навколишнього середовища у світі, і відмова від угоди різко обмежить глобальний вплив Паризької угоди. Президенти Барак Обама і Сі Цзіньпін відіграли вирішальну роль у досягнення Паризької угоди.

Поки що не повідомлено, коли відбудеться зустріч щодо кліматичних змін, тому що навіть у самій адмінінстрації Трампа існують конфліктні думки в цьому питанні.

Державний секретар Рекс Тіллерсон, колишній глава нафтового гіганта ExxonMobil, вважає, що США повинні залишитися підписантом Паризької угоди, тоді як голова Агенства з охорони навколишнього середовища Скотт Пруіт твердить, що це погана для Америки угода, тому що вона негативно впливає на кількість робочих місць. А президент Трамп колись казав, що кліматичні зміни – це обман, створений Китаєм.

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