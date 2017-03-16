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Париж: в офісі МВФ стався вибух

Біля офісу МВФ у Парижі

Біля офісу МВФ у Парижі

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В офісі Міжнародного валютного фонду в центрі Парижа стався вибух, одна співробітниця МВФ поранена.

За даними інформаційного агентства Reuters, які посилаються на поліцію, вибухнув доставлений поштою конверт.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лаґард засудила вибух, назвавши його «боягузливим актом насильства».

За її словами, МВФ «тісно співпрацює із владою Франції у розслідуванні цього інциденту й гарантуванні безпеки співробітників».

У поліції заявили, що вибуховий пристрій був саморобним.

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