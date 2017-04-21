Олланд: «боягузливе вбивство» у Парижі – це терористичний акт

Громадянин Бельгії, якого розшукували у зв’язку з терористичною атакою на Єлисейських полях у Парижі, здався поліції.

Бельгійська поліція заявила в п’ятницю, що «в четвер ввечері чоловік прийшов на поліцію після того, як побачив своє зображення у соціальних мережах як заподозрений у терористичному акті…». Поки що невідома додаткова інформація про запідозреного та його зв’язок з атакою.

Організація «Ісламська держава», за посередництвом свого інформаційного агентства, взяла на себе відповідальність за атаку, називаючи нападника «Абу Юсеф бельгійський», кажучи, що він був «одним з бойовиків ІДІЛ».

Паризька поліція заявила, що мертвого нападника вже опізнано, але його прізвища не оприлюднено, і не подано, чи він співпрацював з «Ісламською державою».

Поліція також затримала і допитала трьох членів родини нападника, якого застрелено під час атаки.

Ситуація на Єлисейських полях, одному з найвідоміших бульварів Парижа, де нападник застрелив поліцейського і поранив двох інших, вже нормалізується.

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що він переконаний, що «боягузливе вбивство» було актом тероризму. Французький лідер скликав урядову раду безпеки і своїх можливих наступників – учасників президентської виборчої кампанії – для обміркування того, як атака може вплинути на наміри виборців.

Зустріч ради з оборони і безпеки Олланда була частиною урядових зусиль захистити заплановані на неділю президентські вибори, які відбудуться за посилених заходів безпеки.

Популістська президентська кандидатки Марін Ле Пен заявила в п’ятницю в радіо-інтерв’ю, що «Франція знову зазнала варварства терористичної атаки у серці нашої столиці». А центритський кандидат кандидат Еммануель Макрон закликав країну не піддаватися відчуттю страху. Після того, що сталося на Єлисейських полях, він також відкликав свої два виборчі мітинги.

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