Науковці розробили ліки, які можуть врятувати життя третині жінок при патологічних пологах

Чотирнадцять мільйонів жінок щорічно опиняються перед загрозою смерті через кровотечу під час пологів. Майже 130 тисяч від цього помирають. Більшість з них проживають у країнах, де немає належного рівня медичного обслуговування.

Втім, вже скоро сумна статистика може значено покращитись – науковці розробили нові ліки, які можуть врятувати життя третині жінок при патологічних пологах.

"У Нігерії кілька факторів підвищують материнську смертність від кровотеч. Деякі з них мають соціальний характер, як то запізніла медична допомога чи нестаток фінансування. Також у лікарнях бракує відповідного медустаткування, не завжди наш персонал має необхідні навички. Крім того, пацієнткам за все треба платити", - каже акушер-ганеколог Найкі Белло​.

Втім, нові дослідження, які проводились за участю 20 тисяч жінок, дають підстави робити висновки, що Транексамова кислота може знизити смертність від кровотечі у пологах втричі, якщо зробити ін’єкцію протягом перших трьох годин.

Сам лікарський засіб дешевий, не має жодних побічних ефектів і легко виготовляється.

"Це дослідження дуже важливе для Нігерії і для всього світу. Оскільки ми знаємо, що у 25 відсотках смертельних випадків у пологах жінки помирають саме від втрати крові. У деяких країнах навіть більше, - каже координатор дослідження Букола Фаволе​.

Цей лікарський засіб вже застосовують для лікування менструацій з великою крововтратою. Але вперше, його випробували для зупиники пологової кровотечі. Науковці кажуть, наступний крок – поширити інформацію про дослідження та зробити Транексамову кислоту доступною для тих регіонів світу, де вона є найбільш потрібною.

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