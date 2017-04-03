Американські волонтери зацікавили школярів із Золотоноші журналістикою

Чи ви знали, що багато американців приїздить в Україну, аби безплатно викладати в сільських школах англійську мову? Це волонтери Корпусу миру США, і зараз в Україні їх більше двохсот. Окрім викладання англійської, волонтери здійснюють різні корисні проекти з розвитку молоді та місцевих громад, Наш наступний сюжет – про американських волонтерів із Золотоноші. Своїх вихованців із Золотоніської школи номер 2 вони зацікавили журналістикою та організували для них екскурсії в Американський дім і школу журналістики Києво-Могилянської академії. З майбутніми журналістами із Золотоноші спілкувалися наші київські кореспонденти.

«Увага! 3, 2, 1, поїхали…»

Школярі із Золотоноші випробовують себе у ролі телеведучих. Телестудія – навчальна, в Інституті журналістики Києво-Могилянської академії.

«Складно було читати, коли швидко перелистувалось і не знаєш, що робити».

Сюди до Києва золотоніських школярів привів інтерес до журналістської професії.

«Це дуже цікава професія. Я хочу подорожувати».

«Хочу стати юристом. Але я почав ходити на журналістику, і мене це зацікавило».

«Я ще не вирішила, але розвиваюся в тому, щоб більше дізнатися про журналістику. Може, зв’яжу своє майбутнє далі з цією професією».

Цей інтерес пробудили в них волонтери Корпусу миру, які служать у Золотоноші.

«Ми хотіли вчити інші мови і українську мову».

Подружжя американців із Сан-Франциско викладає у місцевій школі англійську. Крім цього, організовує для молоді усілякі захопливі проекти. Звозити учасників журналістського гуртка на профорієнтаційну екскурсію до Києва – то була їхня ідея. В Американському домі діти із Золотоноші поспілкувалися Скайпом з журналістами зі Сполучених Штатів. Розпитували про небезпеки професії, і наскільки ризиковано в Америці вести журналістські розслідування, і яка там роль соціальних медіа.

А в Могилянці дізналися про проект Стоп-Фейк, що викриває брехні російської пропаганди. Варто лиш не повірити, а перевірити – і побрехеньки розвіюються, мов дим.

Скоро рік, як американські волонтери працюють у Золотоноші.

Говорить Кера Пітерсон, волонтер Корпусу миру США:

«Мій чоловік і я, ми вибрали саме Україну. Після Майдану ми довідалися більше про Україну й зрозуміли, що хотіли б саме сюди приїхати і допомогти, чим можемо. А також вивчити українську мову, культуру, скуштувати українські страви, поїсти справжнього борщу».

Кейсі Пітерсон, волонтер Корпусу миру США:

«Я викладаю англійську мову в школі №2 у Золотоноші. Але працюю також з Керою над усіма її проектами. І цей журналістський проект – це була можливість залучити моїх учнів, усіх учнів Золотоноші до вивчення американських цінностей. Адже одна з цілей Корпусу миру це поширювати наші американські цінності. І журналістика тут на початку списку. Перша поправка до Конституції – свобода слова, і ми вирішили, що це буде чудова ідея – нашими уявленнями про свободу слова поділитися».

Кера Пітерсон каже:

«Ми вирішили, що журналістський проект потрібен Золотоноші, ми помітили що є багато цензури в газетах для дітей у Золотоноші. Тому ми створили клуб і скористалися можливістю приїхати в Американський дім і сюди в академію, більше дізнатися про журналістику в Україні».

Я запропонувала ідею, і їм це дуже припало до душі

Приїхала в Золотоношу торік у червні. Клуб англійської мови. Працює також у центрі для неповносправних дітей. Лекції в школі про СНІД, про толерантність. Завжди зайнята»

Кейсі Пітерсон додає:

«Ми подумали і удвох так вирішили. У нас була можливість вибирати. Я вивчаю історію в університеті, завжди цікавився історією Східної Європи, особливо Україною. Ми з Каліфорнії, там велика українська діаспора, ми добре ладнали з ними в Америці і подумали, що це цікаве місце для відвідин».

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