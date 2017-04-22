Пенс: Китай може зробити більше для того, щоб Північна Корея відмовилась від ядерної програми

Віце-президент Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати переконані, що Китай зробить більше для того, щоб Північна Корея відмовилась від своєї ядерної програми.

Таку заяву Пенс зробив у Сіднеї на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Австралії Малкольмом Тернбуллом.

Як США, так і Австралія чинять тиск на Китай, щоб він узяв на себе більшу відповідальність за вплив на КНДР щодо ядерної програми.

Пенс сказав, що програма розробки балістичних ракет Північною Кореєю «становить загрозу стабільності регіону і можливу загрозу континентальній частині Сполучених Штатів».

Віце-президент США, який є першим високопоставленим представником адміністрації президента Трампа, що відвідує Австралію, заявив, що «продовження ситуації, у якій опинився світ у відношенні до Північної Кореї протягом останніх 25 років – неприйнятне».

Пенс також заявив, що американська бойова група з авіаносцем Carl Vinson, яка була в дорозі у район Корейського піострова, прибуде в Японське море через кілька днів.

Прем’єр-міністр Тернбулл заявив, що Китай міг би використати економічний важель, щоб змусити Північну Корею виконувати зобов’язання.

Пенс також підтвердив, що Сполучені Штати виконають умови контроверсійної програми з Австралією щодо біженців і приймуть 1250 шукачів притулку. Президент Трамп назвав угоду про біженців, досягнуту ще адміністрацією президента Обами, «немудрою».

Австралія – останній етап 10-денного турне азійськими країнами, в рамках якого віце-президент Пенс відвідав Південну Корею, Японію та Індонезію.

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