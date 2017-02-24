Пенс: адміністрація Дональда Трампа виконує взяті на себе зобов’язання

Віце-президент Майк Пенс заявив учасникам конференції консерваторів, що адміністрація Дональда Трампа виконує взяті на себе зобов’язання щодо «обіцяних змін».

Пенс був найвище поставленим республіканцем, який дотепер виступав на конференції Консервативної політичної дії, найбільших цього року зборів консервативних сил.

Учасники конференції прибули до готелю у штаті Меріленд неподалік Вашингтона у піднесеному настрої.

У настрої, який нагадував передвиборчу промову, Пенс назвав свого керівника, президента Дональда Трампа, людиною з «переконанням, візією і мужністю» і додав, що Трамп уже виконав обіцянки, які зробив американському народу під час виборчої кампанії.

Віце-президент заявив, що ЗМІ і демократична опозиція і далі намагаються легковажать Трампа і консервативний рух. Однак він сказав, що вже прийшов час довести, що консервативні відповіді найкращі відповіді для країни – це більше робочих місць, нижчі податки, міцні збройні сили і дотримання Конституції.

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