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Пенс пообіцяв «ефективну» відповідь в разі нападу КНДР

Майк Пенс промовляє до американських та японських військовослужбовців

Віце-президент США зазначив, що Вашингтон надалі чинитиме тиск на Пхеньян, який продовжує проводити ракетні і ядерні випробування


Віце-президент США Майк Пенс заявив в середу, що Вашингтон буде працювати зі своїми союзниками і Китаєм над застосуванням економічного і дипломатичного тиску на Північну Корею, додавши при цьому, що реакція Америки на будь-яку атаку буде «приголомшливою».

Виступаючи на борту авіаносця «Рональд Рейґан», який в даний час проходить планове техобслуговування в порту приписки Йокосука в Японії, Пенс сказав, що наміри США залишаються незмінними в умовах загрози, викликаної Північною Кореєю, яка здійснила низку ракетних і ядерних випробувань всупереч санкціям ООН.

«Ті, хто випробовуватимуть нашу рішучість і готовність, повинні знати, що ми відіб'ємо будь-яку атаку та дамо приголомшливу та ефективну американську відповідь на будь-яке використання звичайної або ядерної зброї», - заявив віце-президент США.

Пенс також зазначив, що США будуть захищати свободу судноплавства і польотів в Південно-Китайському морі, де Пекін втягнувся в територіальні суперечки з кількома країнами Південно-Східної Азії.

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США збираються приборкати ядерні та ракетні амбіції Північної Кореї. Відео
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