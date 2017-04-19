Пенс пообіцяв «ефективну» відповідь в разі нападу КНДР

Віце-президент США зазначив, що Вашингтон надалі чинитиме тиск на Пхеньян, який продовжує проводити ракетні і ядерні випробування
Віце-президент США Майк Пенс заявив в середу, що Вашингтон буде працювати зі своїми союзниками і Китаєм над застосуванням економічного і дипломатичного тиску на Північну Корею, додавши при цьому, що реакція Америки на будь-яку атаку буде «приголомшливою».
Виступаючи на борту авіаносця «Рональд Рейґан», який в даний час проходить планове техобслуговування в порту приписки Йокосука в Японії, Пенс сказав, що наміри США залишаються незмінними в умовах загрози, викликаної Північною Кореєю, яка здійснила низку ракетних і ядерних випробувань всупереч санкціям ООН.
«Ті, хто випробовуватимуть нашу рішучість і готовність, повинні знати, що ми відіб'ємо будь-яку атаку та дамо приголомшливу та ефективну американську відповідь на будь-яке використання звичайної або ядерної зброї», - заявив віце-президент США.
Пенс також зазначив, що США будуть захищати свободу судноплавства і польотів в Південно-Китайському морі, де Пекін втягнувся в територіальні суперечки з кількома країнами Південно-Східної Азії.
Дивіться також: США збираються приборкати ядерні та ракетні амбіції Північної Кореї
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum