Пенс запевнив Порошенка у підтримці США України і повної імплементації Мінських угод

Президент Петро Порошенко заявив, що Майк Пенс запевнив його, що Україна і питання Криму залишатимуться серед топ-пріоритетів адміністрації нового президента США Дональда Трампа

Віце-президент США Майк Пенс після зустрічі з президентом України Петром Порошенком написав у своєму Twitter, що в ході розмови він наголосив на підтримці США України і повної імплементації Мінських угоди.

Тим часом Петро Порошенко заявив, що Україна отримала «дуже переконливий сигнал підтримки» з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це він сказав журналістам одразу після своєї зустрічі з віце-президентом США Майком Пенсом, що відбулася 18 лютого за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Стівен Ґуттерман.

Петро Порошенко поінформував, що представник Білого дому запевнив його, що Україна і питання Криму залишатимуться серед топ-пріоритетів адміністрації нового президента США Дональда Трампа.

Порошенко також зауважив, посилаючись на свої нещодавні телефонні розмови з президентом Трампом та державним секретарем Рексом Тіллерсоном, що між тим, що казали йому вони, і тим, що він почув сьогодні – «немає різниці» – позиція представників США щодо України консолідована.

Як повідомляється, президент Порошенко запросив Майка Пенса прибути в Україну з візитом.

Раніше віце-президент Пенс заявив, що Росія має відповісти за свої дії в Україні.

«У контексті України, ми маємо притягти Росію до відповідальності і вамагати виконання нею Мінських домовленостей, починаючи з деескалації насильства в Східній Україні», – заявив віце-президент США Майк Пенс.

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