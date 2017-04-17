«Ера стратегічного терпіння» щодо КНДР закінчилася – віце-президент США

Віце-президент США Майк Пенс відвідав у понеділок демілітаризовану зону, яка відділяє Північну і Південну Корею, і заявив, що «ера стратегічного терпіння» щодо ракетно-ядерної політики КНДР завершилася. За словами Пенса, Вашингтон прагне діяти «через мирні засоби, шляхом переговорів».

«Але всі варіанти можливі, ми, як і раніше, стоїмо пліч-о-пліч з народом Південної Кореї», – наголосив віце-президент США.

Візит Пенса на кордон між Північною та Південною Кореями відбувається в час зростання напруженості на півострові через здійснення Пхеньяном забороненої рішеннями ООН ракетної програми. Безпосередньо в день прибуття віце-президента США до Сеула, 16 квітня, в КНДР відбулося невдале випробування. Ракета вибухнула одразу після запуску.

У Південній Кореї американський віце-президент розпочав 10-денне турне регіоном. У вівторок він відвідає Японію, яка також засудила ракетну програму Північної Кореї.

Відтак Майк Пенс відвідає Індонезію та Австралію.

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