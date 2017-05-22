Випускники університету Нотр-Дам висловили протест проти виступу віце-президента Пенса

Раніше студенти звернулися до керівництва університету з проханням не запрошувати на випускну церемонію президента Дональда Трампа





Понад 100 студентів-випускників університету Нотр-Дам у місті Саут-Бенд, штат Індіана, вийшли із залу, коли віце-президент США Майк Пенс, який прибув на випускну церемонію, почав свою промову.



Пенс був обраний для виголошення вітальної промови на випускній церемонії найвідомішого католицького університету в США, незважаючи на те, що, зазвичай, цей навчальний заклад запрошує для цього президентів, що в січні вступили на посаду.

Тисячі студентів і викладачів університету підписали петицію на адресу президента університету Джону Дженкінса із проханням не запрошувати президента Трампа.



Нагадаємо, що Пенс колись займав посаду губернатора Індіани - штату, на території якого розташований університет Нотр-Дам.



Запланований «протест» провела студентська організація WeStaNDFor, в заяві якої зазначається, що захід був спрямований, насамперед, проти опозиції Пенса до рівноправності геїв, його спроб (на посаді губернатора) перешкодити сирійським біженцям оселитися в Індіані, яка виражається ним підтримки указу президента Трампа про обмеження імміграції з низки країн з переважно мусульманським населенням і його відношення до «міст-притулків», які не застосовують федерального законодавства в питаннях імміграції.



Раніше щось подібне сталося з міністром освіти Бетсі Девос, виступ якої на випускній церемонії в афроамериканському коледжі також викликав протест.

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