Півтисячі призначенців Трампа у понеділок прибудуть до держустанов США - майбутній віце-президент Пенс

Вже у понеділок 536 призначенців Трампа розпочнуть роботу у державних установах США. Про це у ході прес-конференції повідомив майбутній віце-президент США Майк Пенс.

"Радий повідомити, що цього ранку оголошено кандидатуру міністра сільского господарства в нашій адміністрації. Таким чином заповнено всі 21 посаду кабміну. Загалом ми назвали 27 кандидатур посадовців, які потребуватимуть узгодження з Сенатом, а ще маємо групу із 536 призначенців першої хвилі, які після інавгурації вже у понеділок зранку вийдуть на роботу", - відзначив Пенс.

Майбутній віце-президент США також побажав швидкого виджування колишньому президент США Джорджу Бушу та його дружині Барбарі, які через недугу не зможуть відвідати церемонію інавгурації Дональда Трампа у п'ятницю 20-го січня.

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