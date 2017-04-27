В Афганістані загинули два американські військовослужбовці

Представник Пентагону повідомив у четвер про смерть двох американських військовослужбовців і поранення третього протягом ночі в Афганістані.

Капітан Джефф Дейвис заявив, що два солдати загинули в південній провінції Нангархар у ході операції протти угруповання «Ісламська держава» в Афганістані. Це той регіон, де цього місяця в результаті скинення «матері всіх бомб», як повідомлено, загинуло майже 100 бойовиків ІДІЛ.

Згідно із заявою американських сил в Афганістані, рейд був проведений спільно з афганськими силами.

«Боротьба з афганським відділенням «Ісламської держави» важлива для вього світу, але, на жаль, не без жертв, сказав високопоставлений командир американських військ генерал Джон Ніколсон. – Від імені всіх американських військ і наших коаліційних партнерів, висловлюю найглибше співчуття родинам, приятелям товаришам по зброї наших загиблих колег».

Згідно з військовим протоколом, особові дані загиблих американців не подано до часу повідомлення найближчих членів родини.

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