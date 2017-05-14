«Сьогодні ти виграв, а завтра про тебе ніхто не згадає» – переможець «Євробачення-2017»

​Переможцем міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» став представник Португалії Салвадор Собрал із композицією Amar Pelos Dois. Він отримав 758 балів від глядачів і суддів, суттєво випередивши болгарського конкурсанта Крістіана Костова. Це перша перемога Португалії в цьому шоу. Проте Собрал сказав, що не відчуває себе героєм, адже «Євробачення» дає короткотривалу відомість. Головне – робити якісну музику й після конкурсу, упевнений він.

Салвадор Собрал спершу не зрозумів, що переміг, поки хтось із його делегації не вигукнув, що Португалія всіх випередила. За його словами, нарахування балів на «Євробаченні» дуже заплутане – враховують глядацькі голоси й симпатії журі.

«Це був сюрприз, це було добре, добре. Далі в мене буде літній тур у Португалії. І я житиму своє життя. Не думаю, що щось зміниться. Це все добре, але давайте не забувати: сьогодні ти виграв, а завтра тебе ніхто не згадає. Тому слід продовжувати робити якісну музику. І це те, що я планую робити», – сказав переможець «Євробачення-2017» на підсумковій прес-конференції.

Собрал також зауважив, що ніколи не намагався підлаштовуватись під симпатії натовпу, тому й не писав таку музику, щоби її крутили на радіо, і на «Євробаченні» співав не англійською, а рідною португальською мовою.

«Я просто хочу жити нормальним життям. Скоро ця метушня затихне», – додав Собрал.

Автором тексту пісні Amar Pelos Dois («Для нас обох» – укр.) є сестра Салвадора – Луїза.

«Можливо, секрет у простоті. Звісно, багато аспектів склалися разом. Його інтерпретація, звісно, є ключовою. Інколи мені задається, я йому могла дати текст пісні «З днем народження тебе», і він би з нею виграв», – сказала Луїза.

Якщо така нетипова для цього міжнародного конкурсу пісня перемогла – гасло «Святкуй різноманіття» дійсно підтвердилось, резюмував цьогорічний переможець.

Останні дні перед фіналом букмекери обрали своїм фаворитом саме представника Португалії, друге місце пророкували Італії. Проте за підсумками «Євробачення-2017» симпатії глядачів і міжнародних журі розподілились наступним чином. Найближчий суперник Салвадора Собрала, представник Болгарії, отримав 615 балів, третьою, із великим відставанням іде Молдова, маючи 374 бали.

Україна, яку представляв гурт O. Torvald, стала третьою з кінця посеред 26 учасників фіналу з 36 очками.

Наступний конкурс «Євробачення-2018» має відбутись у Португалії.

​Ми виконали всі вимоги на 100 відсотків – мер Києва Кличко

Те, що ми побачили в Україні – це була блискуча організація

Виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Йон Ола Сан привітав Салвадора Собрала й подякував Києву за організацію шоу.

«Те, що ми побачили в Україні – думаю, це була блискуча організація. Це стосується організаторів, Києва, української влади. І, я певен, ми матимемо таку ж підтримку для проведення «Євробачення-2018» у Португалії», – сказав він.

14 травня цьогорічне Євробачення, що відбулося в українській столиці, офіційно закриють. Мер Києва Віталій Кличко, який виділив із бюджету столиці 200 мільйонів гривень на проведення пісенного конкурсу, цілком задоволеним тим, як усе відбулося. Про це він сказав на прес-конференції в Міжнародному виставковому центрі, де відбувалося «Євробачення-2017».

«Ми виконали всі завдання і всі вимоги, які перед нами ставили, на 100 відсотків. Ми перерахували відповідну суму – 200 мільйонів гривень – для організаторів. Можу сказати, що я задоволений тим, як усе минуло. І хочу подякувати команді, яка робила все, щоби конкурс відбувся», – сказав Кличко.

Мер Києва розповів, що багато уваги приділялось безпеці киян і туристів на час проведення «Євробачення» – для цього залучили кілька тисяч правоохоронців. А рекордно довга в історії конкурсу червона доріжка, краса міста й гостинність українців створили атмосферу музичної столиці Європи, додав він.

«До Києва приїхали більш ніж 20 тисяч іноземних гостей, більш ніж 40 тисяч гостей із України також відвідали. Єврозони, євромістечка й головне місце подій Міжнародний виставковий центр – це гарні зони», – сказав мер столиці.

Коментуючи заяву прем’єра Володимира Гройсмана про те, що той має намір перевірити, чи були законні розтрати державних коштів на «Євробачення», Кличко сказав: «Сподіваємось, дуже скоро ми знатимемо відповідь на це, дуже важливе для нас також, питання».

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» виявили, що відому німецьку компанію не допустили до встановлення глядацьких трибун, попри перемогу на тендері. Натомість цю роботу довірили львівській фірмі, яка тісно співпрацювала з компаніями заступника виконавчого продюсера «Євробачення» Павла Грицака.