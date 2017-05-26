Познайомтесь з першим у світі професором гри

Кембриджський університет призначив першого в світі професора гри - Пола Рамчандані. Науковець, який провів останні 15 років на чолі дослідницького відділу у сфері психічного здоров'я дітей і підлітків в Імперському коледжі Лондона (Imperial College London), візьме на себе нову роль на початку 2018 року, повідомляє британське видання The Guardian.

Посада фінансується грантом у розмірі 4 мільйони англійських фунтів стерлінгів (більше 5 мільйонів доларів США – прим. ГА) від Фундації Леґо, благодійної гілки дитячої іграшкової компанії. Мета гранту – підтримати Центр із вивчення гри в галузі освіти, розвитку і навчання (Pedal), інформує видання.

Як професор гри, Рамчандані досліджуватиме, як гра може підтримувати освіту, сприяти емоційному благополуччю, а також формувати в дітей навички вирішення проблем, спільної роботи і самоконтролю через викладання на основі гри. Ці підходи спиратимуться на дослідження, які вимірюватимуть грайливість і намагатимуться пояснити процеси, що відбуваються в мозку, пише The Guardian.

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