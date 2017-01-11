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Кремль обіцяє «компенсаційні заходи» у відповідь на можливі санкції США

  • Голос Америки
Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

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Раніше група сенаторів США представила законопроект, який запроваджує нові санкції проти Росії

Представник Кремля висловив упевненість, що енергетичний сектор Росії зможе прийняти «компенсаційні заходи» у разі введення США нових санкцій проти Росії, які були запропоновані групою американських сенаторів.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив у середу, що в нього немає ніяких сумнівів, що енергетичний сектор російської економіки «знайде відповідні компенсаційні заходи для того, щоб мінімізувати будь-який можливий збиток від таких дій».

Однак Пєсков визнав, що запропоновані санкції, якщо вони будуть втілені в життя, будуть болючими.

«Безумовно, такого роду рестрикції завдадуть додаткової шкоди, причому не тільки двостороннім відносини, але і, я думаю, навіть у плані глобальної економіки і глобального енергоринку, – сказав він. – Безумовно, можливі певні негативні наслідки і для нашої країни».

У вівторок група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій представила на Капітолійському пагорбі законопроект, що вводить нові санкції проти Росії.

Серед запропонованих заходів – візові обмеження і заморожування фінансових активів осіб, безпосередньо причетних до організації кібератак під час виборчої кампанії в США.

Крім цього, законодавці планують оголосити про можливі санкції проти іноземних компаній, які співпрацюють з підприємствами російської оборонної промисловості або пов’язаних з розвідувальними службами РФ.

В «чорні списки» Міністерства фінансів США можуть потрапити і західні інвестори, які вклали 20 мільйонів доларів і більше у розвідку і видобуток нафти і газу в РФ.

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