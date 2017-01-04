Що Путін запропонує Трампу в обмін на Україну, Сирію? - екс-посол США в Україні

Суть стосунків між США та Росією може змінитись лише у тому випадку, якщо Москва здатна буде запропонувати Вашингтону певний вигідний для Америки обмін. Про це пише експерт американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні.

Почнемо з України? Трамп може вирішити зняти санкції з Росії та визнати анексію Криму. Ці кроки покращать відносини із Росією, але що він за це виторгує для США?

Пайфер відзначає, що найбільш передбачуваним наслідком обрання президентом США Дональда Трампа стане зміна тону у відносинах між Вашингтоном та Московою. Натомість, переконаний експерт, характер цих відносин - який зараз визначається політикою санції Заходу щодо Росії через її дії в Україні та ін. - буде непросто змінити за суттю, адже однобічне зняття санкцій США не несуть жодної вигоди для останніх.

"Покращення тону у відносинах може бути корисним, але значніше питання полягає у тому, що відбудеться співмірна зміна суті... Новообраний президент говорив, що він майстер укладати вигідні угоди. Ми виходимо з того, що тепер він буде прагнути укладати угоди в інтересах США. Це буде непросто", - міркує Пайфер.

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"Почнемо з України? Трамп може вирішити зняти санкції з Росії та визнати анексію Криму. Ці кроки покращать відносини із Росією, але що він за це виторгує для США?" -, наголошує Пайфер.

"Путін та інші російські посадовці не говорили нічого, що дозволило б думати, що вони готові дати США щось, що виправдало би дії Трампа", - підкреслив екс-посол США в Україні.

"Офіційна позиція Росії полягає у тому, що США мають не лише зняти санкції , але і коменсувати Москві збитки за їх наслідки", - пише Пайфер.

Експерт також наголосив, що не бачить варіантів вигідних пропозицій з боку Росії і за іншими проблемними сферами американо-російських відносин: конфліктом у Сирії та контролем за поширенням озброєнь.

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