«Брекзит» може загрожувати миру в Ірландії, бо відновить кордон між Північчю і Півднем

Колишній ірландський президент Берті Агерн застерігає, що “Брекзит” становить загрозу миру в Північній Ірландії, бо між Ірландською Республікою та провінцією Сполученого Королівства може знову постати кордон.

На думку політика, розмежування перекреслить головні принципи мирної «Угоди страсної п’ятниці», укладеної 1998 р. за посередництва США, що досі зберігала спокій на острові.

Прем’єр-міністр Тереза Мей визнає, що в результаті виходу Великої Британії з ЄС Лондон відновлюватиме контроль над кордонами, але, на її думку, в Ірландії залишиться «непомітний» кордон з безперешкодним перетином.

Будь-яку спробу створювати пости на кордоні, або виставляти там прикордонників, як це було колись, буде дуже важко втілювати, і це створило б дуже багато несприйняття.

Велика Британія, хоч і острівна держава, але має значний державний кордон на суходолі, який відокремлює Північну Ірландію - складову частину Сполученого Королівства - від незалежної Ірландської Республіки, що займає більшу частину острова Ірландія.

Майже забути про кордон упродовж останніх років дозволяло те, що Сполучене Королівство та Ірландська Республіка були членами Європейського Союзу, і межа між ними була зведена до символізму.

Головний компроміс «Угоди страсної п’ятниці» в тому, що сторони конфлікту: республіканці - прихильники возз’єднання Ірландії, та юніоністи - прихильники Ольстера у складі Сполученого Королівства, не відкидають свої прагнення, але відмовляються від збройного способу їх досягнення.

Колишній президент Ірландської республіки Берті Агерн (на посаді:1997 - 2008), який брав участь у мирному процесі, в інтерв’ю британському тижневику Observer, висловив побоюваня, що британський уряд веде мову про можливе відновлення кордону.

Згідно з теперішніми планами, Сполучене Королівство вийде зі складу ЄС приблизно 2019 року, і прем’єр-міністр Треза Мей дала зрозуміти, що готова до так званого «жорсткого Брекзиту», тобто до виходу з майже усіх ключових структур Євросоюзу.

Ірландська Республіка - член валютного союзу ЄС, а також спільного ринку, митного союзу тощо.

«Жорсткий Брекзит» означав би потребу митного контролю, а також контролю над пересуванням фізичних осіб, якщо Лондон і Дублін не досягнуть окремих двосторонніх домовленостей.

Берті Агерн сказав британському виданню, що помітив зміну у виборі слів Терези Мей, коли вона говорила про кордон: «вона не каже про те, що кордону не буде, але лише, що кордон не буде настільки важким, щоб створювати проблеми… Будь-яку спробу створювати пости на кордоні, або виставляти там прикордонників, як це було колись, буде дуже важко втілювати, і це створило б дуже багато несприйняття».

Агерн вважає, що останні мирні угоди спрацювали і поклали край майже чверті століття кривавої боротьби саме тому, що «вони означали знесенення бар’єрів, інтеграцію в межах острова, демократичну співпрацю, відсутність насильства й приниження. Якщо це забрати, як це передбачає "Брекзит", то наслідком буде дестабілізація».

Тереза Мей раніше заявляла, що вона розуміє, що можливість для людей вільно перетинати кордон є важливою частиною щоденного життя.

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