Північна Корея запустила ракету перед зустріччю Дональда Трампа і Сі Дзінпіна     

Північна Корея здійснила ще одне випробування балістичної ракети за 48 годин до запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Дзінпінем, на якій обговорюватимуть ядерні плани Пхеньяна.

Південно-корейські джерела повідомляють, що ракета була запущена з майданчика поблизу північно-корейської військовоморської бази Сінпо в море і пролетіла приблизно 60 кілометрів.

Будь-яке застосування балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Пхеньян заявляє, що ті резолюції порушують суверенні права країни на оборону й дослідження космосу.

Погрози

Останній запуск відбувся одразу після того, як США заявили про готовність діяти проти Північної Кореї самостійно, навіть якщо до заходів не долучиться Китай.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон напередодні оприлюднив жорстке застереження на адресу Пхеньяна: “Сполучені Штати вже досить говорили про Північну Корею. У нас більше коментарів нема”.

Перебуваючи у Південній Кореї минулого місяця, Тіллерсон відкинув політику “стратегічної терплячості”, якої Вашингтон дотримувався щодо Пхеньяна багато років.

“Ми розглядаємо новий набір дипломатичних, безпекових та екомічних кроків”, - сказав він. “Розглядаються усі варіанти”.

Північ відповідає

Північно-корейське міністерство закордонних справ відповіло критикою американських військових навчань з Південною Кореєю та Японією, які Пхеньян називає приготуваннями до вторгнення.

Державна агенція новин Півночі назвала ті дії безвідповідальними і такими, що наближають Корейський півострів до можливої війни.

Упродовж березня Північна Корея запустила у бік Японського моря чотири балістичні ракети у відповідь на щорічні американські військові навчання з Південною Кореєю.

Три ракети пролетіли приблизно 1000 кілометрів і впали у японських водах. За даними Пентагону то були ракети середньої дальності, які для Північної Америки загрози не становили.

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