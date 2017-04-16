Північна Корея провела невдалий запуск ракети

Північна Корея у неділю здійснила невдалий запуск ракети всупереч попередженням з боку США, що такі провокаційні дії матимуть серйозні наслідки, в тому числі можливу військову відповідь.
Радник Білого дому з зовнішньої політики сказав, що Північна Корея намагалася запустити у неділю тип ракети середньої дальності. Ракета вибухнула 4-5 секунд після того, як була запущена поблизу бази підводних човнів країни в Сінпо в Південній провінції Хамгьон на східному узбережжі КНДР.
За словами радника, який подорожує з віце-президентом США Майком Пенсом, США мали добрі дані розвідки до і після запуску. Планованої відповіді на невдалий запуск від адміністрації Трампа не очікується.
Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що якби це було ядерне випробування, «інші дії були б прийняті США».
Віце-президент США Майк Пенс був проінформований про невдалий старт ракети та був в контакті з президентом Дональдом Трампом, повідомив Білий дім.
Пенс у неділю прибув до Сеула в рамках його 10-денної поїздки в Азію.
Міністр оборони США Джим Маттіс після невдалого запуску ракети КНДР випустив наступну заяву: «Президент і його військова команда в курсі останнього безуспішного запуску ракети Північної Кореї. Президент не має ніяких подальших коментарів».
У суботу КНДР продемонструвала свою військову техніку на параді, присвяченому щорічному святкуванню "Дня Сонця" - 105-ї річниці від дня народження засновника країни Кім Ір Сена.
Напередодні Північна Корея виступила з низкою заяв, у яких пригрозила Сполученим Штатам та їхнім союзникам у регіоні, в першу чергу Південній Кореї, випереджувальними ударами в разі, як заявили у Пхеньяні, продовження американських «провокацій».
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