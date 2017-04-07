Україні порадили відмовитись від надій на "план Маршалла"

Створіть найкраще середовище для бізнесу і інвестиції потечуть в Україну

Україні варто відмовитись від фантазій щодо "плану Маршалла для України" та сфокусуватись на створенні сприятливих умов для бізнесу, адже саме це і забезпечить приток інвестицій. Про це, коментуючи перебіг Київського безпекового форуму, заявив британський економіст, спеціаліст з України, Росії та Туреччини Тімоті Еш.

Тема "план Маршалла для України" активно підіймалась у ході події.

"Вибачайте, але план Маршалла для України - недосяжна мета. Цього не буде. Створіть найкраще середовище для бізнесу і інвестиції потечуть в Україну", - відзначив Тімоті Еш.

Захід має сфокусуватись на тому, щоб зупинити інтервенцію Росії, щоб забезпечити безпеку. Україна ж має фокусуватись на реформах, щоб покращити умови ведення бізнесу

Як відомо, "план Маршалла" це програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий 1947 року держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом план почав діяти в квітні 1948. За аналогією із ним, пропонується надати Україні безпрецедентну фінансову допомогу для відновлення економіки, проведення реформ тощо.

"Захід має сфокусуватись на тому, щоб зупинити інтервенцію Росії, щоб забезпечити безпеку. Україна ж має фокусуватись на реформах, щоб покращити умови ведення бізнесу, що у свою чергу призведе до зростання приватних інвестицій", - відзначив у твіті економіст.

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