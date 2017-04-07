Спеціальні потреби

Мови
Україна

Україні порадили відмовитись від надій на "план Маршалла"

Створіть найкраще середовище для бізнесу і інвестиції потечуть в Україну
Тімоті Еш, економіст

Україні варто відмовитись від фантазій щодо "плану Маршалла для України" та сфокусуватись на створенні сприятливих умов для бізнесу, адже саме це і забезпечить приток інвестицій. Про це, коментуючи перебіг Київського безпекового форуму, заявив британський економіст, спеціаліст з України, Росії та Туреччини Тімоті Еш.

Тема "план Маршалла для України" активно підіймалась у ході події.

"Вибачайте, але план Маршалла для України - недосяжна мета. Цього не буде. Створіть найкраще середовище для бізнесу і інвестиції потечуть в Україну", - відзначив Тімоті Еш.

Захід має сфокусуватись на тому, щоб зупинити інтервенцію Росії, щоб забезпечити безпеку. Україна ж має фокусуватись на реформах, щоб покращити умови ведення бізнесу

Як відомо, "план Маршалла" це програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни. Висунутий 1947 року держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом план почав діяти в квітні 1948. За аналогією із ним, пропонується надати Україні безпрецедентну фінансову допомогу для відновлення економіки, проведення реформ тощо.

"Захід має сфокусуватись на тому, щоб зупинити інтервенцію Росії, щоб забезпечити безпеку. Україна ж має фокусуватись на реформах, щоб покращити умови ведення бізнесу, що у свою чергу призведе до зростання приватних інвестицій", - відзначив у твіті економіст.

Дивіться також: Питання надання Україні летальної зброї і збільшення фінансової допомоги далі розглядаються в США - сенатори

Питання надання Україні летальної зброї і збільшення фінансової допомоги далі розглядаються в США - сенатори. Відео
please wait
0:03:24
0:00:00 /0:03:24
Direct link

  • 16x9 Image

    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

    Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG