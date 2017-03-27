AP: міністр закордонних справ Польщі каже, що перевибори Туска були незаконними

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський піддав під сумнів законність переобрання Дональда Туска на ще один термін на посаду глави Європейської ради. Про це на своїй інтернет-сторінці пише Інформаційне агентство Associated Press. Міністр Ващиковський назвав переобрання Туска «фальшивим» і таким, яке виявило подвійні стандарти в Європейському Союзі.

Проте помічники президента Польщі Анджея Дуди не поділяють такої думки.

Колишній прем’єр-міність Польщі Дональд Туск був переобраний на другий 2,5-річний термін на недавньому саміті ЄС в Брюсселі.

Міністр Ващиковський сказав, що на саміті відбулося «псевдоголосування» щодо Туска, тому що голосуючим поставлено запитання «хто проти», а не «хто за», або хто стримався від голосування. В інтерв’ю TVN24 міністр сказав, що не було голосування щодо іншого кандидата, якого висунула Польща.

«Ми маємо думки експертів, які тепер кажуть, то Туск був обраний таким способом, який може бути підданий під сумнів щодо рівня європейського права», – сказав Ващиковський.

Рішення про те, чи офіційно буде висунуто застереження щодо виборів, має винести прем’єр-міністр Беата Шидло.

Пізніше міністр Ващиковський дещо пом’якшив свою заяву, кажучи, що Польща лише захищає свої інтереси.

Польща – єдина із 28 країн, ЄС, яка опротестувала вибори Туска. Правляча націоналістична партія Право і справедливість вважає Туска своїм політичним опонентом

Радник президента Дуди Кшиштоф Щчерський заявив, що вибори Туска – це закрита справа і не повинна наново відкриватися, пише Інформаційне агентство Associated Press.

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