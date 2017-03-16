«Друзі України» Трампу і Меркель: «Росії не можна простити агресії, про Крим не можна забути»

Напередодні першої зустрічі президента Дональда Трампа і канцлера Німеччини Анґели Меркель, яка відбудеться у п’ятницю у Білому домі, низка колишніх глав держав і урядів, високопоставлених офіційних осіб, які належать до неформальної групи «Друзі України», закликали лідерів: «Не забувайте про Крим!».

Вони також хочуть, щоб Трамп висловив чітке і особисте зобов’язання, що він збереже санкції проти Росії та що не поміняє суверенітету України на співпрацю з Росією.

Вони кажуть, що з часу анексії Росією українського Криму він став найбільшою військовою базою з часу закінчення «холодної війни». На півострові розгорнуто модерні ракетні системи, населення змушують приймати російське громадянство, обмежуються права людини українців і татар.

Колишній прем’єр-міністр Данії і генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Рассмусен висловив упервненість, що Меркель ознайомить президента Трампа з тим, що Путін не лише здійснив агресію проти суверенної країни, але також порушив міжнародну систему безпеки. Тому, заявив Рассмусен, не буде пом’якшення санкцій доки, доки Росія не припинить свого втручання у Східній Україні.

Колишній прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що після окупації Криму три роки тому Росія не приховує того, що порушує мир і безпеку. Тому, за його словами, «підтримка територіальної цілісності України – це підтримка миру і стабільності в усій Європі».

Колишній прем’єр-міністр і міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш Дзурінда сказав: «Російська агресія і незаконна анексія Криму приголомшили всю міжнародну громаду. З того часу Україна мусить вести війну на двох фронтах – одну проти сильнішого агресора на сході, і іншу, внутрішню, скеровану проти реформ і в боротьбі з корупцією. Незважаючи на труднощі, Україна проводить безпрецедентні реформи з підтримкою ЄС, тоді як Росія переживає стагнацію під впливом санкцій».

Колишній міністр закордонних справ Великобританії і міністр оборони Малкольм Рифкінд підкреслив, що «Росія втримує контроль над Кримом головно шляхом переслідування інакодумства, придушенням меншин і переслідуванням татар... Щоб відновити безпеку в Європі, Захід мусить продовжувати тиск на Кремль, щоб він повернувся до основаного на правах порядку».

Відномий американський політичний діяч і дипломат Александер Вершбоу, який займав посади заступника генерального секретаря НАТО, помічника міністра оборони з питань безпеки, а також посол в НАТО, Росії і Південній Кореї, підкреслив:

«Тепер, більше, ніж будь-коли, Європа і США мусять стояти поруч України і допомогти їй на шляху до миру, добробуту і євроантлантичної інтеграції. Трансатлантична громадськість повинна дати Росії ясно зрозуміти, що будь-яка нормалізація відносин може лише прийти із закінченням російсьокї агресії проти України і з поверненням до дотримання основаного на законах міжнародного порядку, основаного на пошануванні суверенітету і територіальної цілісності всіх незалежних країн».

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