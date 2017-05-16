Брюссель нагадує Польщі про європейські цінності

Вперше 28 міністрів закордонних справ ЄС зібрались для обговорення дотримання європейських цінностей одним із членів ЄС - Польщею після того, як в січні 2016 року Єврокомісія розпочала розслідування загроз верховенству права в Польщі.

"Сьогодні міністри ЄС обговорюють послаблення верховенства права в країні-учасниці: Польщі. Та чи будуть вони діяти?" - твітує Лотте Лайшт з правозахисної організації Human Rights Watch.

З приходом до влади в 2015 році, ультраконсервативна партія "Право і справедливість" (PiS) посилила політичний контроль над судовою системою, викликавши обурення політичних опонентів та правозахисних груп, зокрема, на думку Єврокомісії, принцип верховенства права було порушено при призначенні голови верховного трибуналу Польщі, також новий закон, надав право PiS впливати на публікацію судових рішень.

PiS, у свою чергу, звинуватила Брюссель в «неправомірному втручанні у внутрішні справи».

Питання верховенства права є надзвичайно важливим для нас в ЄС

"Питання верховенства права є надзвичайно важливим для нас в ЄС​ і тому я не думаю, що ця тема є табу" - зауважив міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс . "Ми – спільнота побудована на цінностях і, якщо виникає питання, як ми маємо поступати з Польщею, мусимо проводити серйозний діалог" - додав він. Від Бельгії прозвучала пропозиція обмежити доступ Польщі до бюджету ЄС до усунення порушень. Тільки Угорщина та Чехія зайняли більш прихильну позицію до Польщі, повідомляє FT.

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