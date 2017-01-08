Помер колишній президент Ірану Рафсанджані

Колишній президент Ірану Алі Акбар Хашемі Рафсанджані помер у віці 82 років, повідомляють іранські ЗМІ.

За даними офіційного інформаційного агентства Ірану, Рафсанджані був госпіталізований раніше в неділю через хворобу серця.

Рафсанджані займав пост президента Ірана з 1989 по 1997 рік. У останні роки він очолював Раду доцільності – орган, який дає поради Верховному лідеру Ірану Аятоллі Алі Хаменеї.

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