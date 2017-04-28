Папа римський Франциск відвідує Єгипет

Папа римський Франциск розпочав у п’ятницю дводенні відвідини Єгипту, де він сприятиме миру між християнами і мусульманами в країні. Недавно в Єгипті сталася атака на церкву християн-коптів, у результаті чого загинуло 45 людей.

Після розмов з президентом Абделем Фаттах ас-Сіссі і главою Коптської церкви Папою Тавадросом, у планах візиту є також зустріч з великим імамом керованої урядом мечеті Аль-Ажар Ахмедом аль-Таїбом.

В каїрському аеропорту Франциска привітав прем’єр-міністр Єгипту Шариф Ісмаїл. Франциск заявив репортерам, що його візит – це «подорож єдності і братерства, і хоча відвідини триватимуть несповна два дні, вони будуть дуже інтенсивними».

В Єгипті і далі в силі надзвичайний стан, проголошений після атаки на коптську церкву на початку цього місяця. У зв’язку з візитом Папи римського біля церков посилено заходи безпеки.

В суботу папа відправить у Єгипті Службу Божу.

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