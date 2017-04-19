Спеціальні потреби

Мови
Україна

Порошенко у Британії: санкції стосовно Росії мають бути збережені

Президент Порошенко вшанував пам'ять загиблих внаслідок теракту біля британського парламенту у березні 2017 року

Президент України Петро Порошенко здійснює дводенний офіційний візит до Великобританії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що санкції стосовно Росії мають бути збережені.

«Санкції проти Росії мають залишатися. Не вірте тим, хто каже, що санкції не потрібні. Це єдиний механізм, щоб тримати Росію за столом переговорів…», – сказав Порошенко в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House в рамках офіційного візиту до Великобританії.

«Якби не санкції і не Україна, то російські танки б стояли набагато далі в Європі. Путін зупинив своє просування через санкції і боротьбу українців», – додав він.

Президент Порошенко згодом у Вестмінстерському абатстві вшанував пам’ять загиблих у світових війнах

Дивіться також: Чому візит президента України до Лондона є особливим?

Чому візит президента України до Лондона є особливим?
please wait
0:04:42
0:00:00 /0:04:42
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG