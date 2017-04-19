Порошенко у Британії: санкції стосовно Росії мають бути збережені

Президент України Петро Порошенко здійснює дводенний офіційний візит до Великобританії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що санкції стосовно Росії мають бути збережені.

«Санкції проти Росії мають залишатися. Не вірте тим, хто каже, що санкції не потрібні. Це єдиний механізм, щоб тримати Росію за столом переговорів…», – сказав Порошенко в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House в рамках офіційного візиту до Великобританії.

«Якби не санкції і не Україна, то російські танки б стояли набагато далі в Європі. Путін зупинив своє просування через санкції і боротьбу українців», – додав він.

Президент Порошенко згодом у Вестмінстерському абатстві вшанував пам’ять загиблих у світових війнах

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