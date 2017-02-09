Порошенко: Візит до США відбудеться «найближчим часом»

Петро Порошенко повідомив, що для технічної підготовки візиту сторони домовилися, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Вашингтон і проведе необхідні переговори
Президент України Петро Порошенко заявляє, що його візит до США відбудеться найближчим часом.
Про це Порошенко сказав після зустрічі з прем’єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом 9 лютого в Києві.
«Ми домовилися (під час телефонної розмови з президентам США Дональдом Трампом – ред.), що відбудеться найближчим часом мій візит до США, і для технічної підготовки цього візиту ми також домовилися, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідає Вашингтон і проведе необхідні переговори із цього приводу», – сказав Порошенко.
3 лютого заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявив, що українська сторона спільно з адміністрацією президента США опрацьовує питання про дату візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона.
Минулого місяця посол України в США Валерій Чалий заявляв, що візит президента України Петра Порошенка до США планується в другій половині лютого. «Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН, і очевидно, в цей період може відбутися участь президента, тому що цей формат як раз передбачає таку участь», – сказав дипломат, якого цитувала агенція «Укрінформ».
Перед цим Порошенко в інтерв’ю виданню Bloomberg заявив, що домовився про зустріч з Дональдом Трампом, який 20 січня склав присягу президента США. В адміністрації Трампа інформацію про майбутній візит президента України поки що не коментували.
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